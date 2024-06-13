Арне Слот будет искать нового помощника. Предыдущий не сможет присоединиться к нему в «Ливерпуле»

Новому главному тренеру «Ливерпуля» Арне Слоту добавили головной боли, так как его помощник из «Фейеноорда» Этьенн Рейнен не сможет присоединиться к нему в Англии. Клубу и специалисту придется искать другие варианты.

По данным Anfield Index, Рейнен не получил разрешение на работу в Великобритании и по этой причине остается работать в нынешнем клубе.

Слот очень надеялся, что Этьенн Рейнен и Сипке Халсхофф будут помогать ему в АПЛ. Он рассчитывал, что с их помощью он сможет повторить нидерландский успех, но уже на новом месте работы.

«В общем, я останусь в «Фейеноорде», − передает слова Этьенна Рейнена нидерландский журналист Эрик Рименс.