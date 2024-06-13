Трент появился в рекламе Guess с Айрис Лоу - ранее стало известно о романе пары

Англичанин Трент Александер-Арнольд вместе со своей девушкой, моделью Айрис Лоу, представил джинсы Guess в качестве амбассадора бренда.

Ранее сообщалось о романе 25-летнего футболиста и 23-летней дочери актера Джуда Лоу.

Компания Guess пригласила пару для продвижения своих новых джинсов Air wash, более экологичной версии джинсов stonewash, которые были представлены в 1980-х годах.

Представитель компании сказал: «Трент Александер-Арнолд и Айрис Лоу воплощают современную эволюцию бренда».