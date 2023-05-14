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Кертис Джонс блистал в матче против «Лестера», обеспечив «Ливерпулю» победу. Статистика подтверждает — он был на высоте

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Кертис Джонс Кертис Джонс
Футбол Футбол

Такие полузащитники и нужны мерсисайдцам.

В последние несколько недель Кертис Джонс продемонстрировал всему миру, что он достоин занять место в стартовом составе в следующем сезоне, независимо от того, каких полузащитников «Ливерпуля» приобретет летом.

Выпускник академии долгое время не мог набрать форму и встроиться в систему Клоппа, но все изменилось этой весной. В начале апреля Джонс вышел в стартовом составе на матч против «Челси», и с тех пор тренер выпускает его на поле с первых минут уже 9 игр подряд.

Однако в матче против «Лестера», который завершился со счетом 3:0 в пользу мерсисайдцев, он выступил не просто отлично, а выше всяких похвал. Игрок доминировал в полузащите и был одним из главных создателей этой крупной победы.

Его статистика подтверждает это:

  • 91% точных передач;
  • 79 касаний;
  • 5 выигранных единоборств;
  • 5 перехватов;
  • 5 пасов в финальную треть;
  • 5 касаний в штрафной соперника;
  • 3 паса в штрафную соперника;
  • 3 отбора без контакта;
  • 3 удара по воротам;
  • 2 шанса создано;
  • 2 удара в створ;
  • 2 гола.

Если Джонс так же будет играть и в следующем сезоне, это будет большой заявкой на успех для «Ливерпуля».

2 комментария

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Санжар Уразбаев
Было бы неплохо увидеть его в основе , нам нужно больше игроков легионеров
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Спартак Уокер
А по мне с Лидсом хорош был Салах
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