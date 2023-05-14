Кертис Джонс блистал в матче против «Лестера», обеспечив «Ливерпулю» победу. Статистика подтверждает — он был на высоте
Такие полузащитники и нужны мерсисайдцам.
В последние несколько недель Кертис Джонс продемонстрировал всему миру, что он достоин занять место в стартовом составе в следующем сезоне, независимо от того, каких полузащитников «Ливерпуля» приобретет летом.
Выпускник академии долгое время не мог набрать форму и встроиться в систему Клоппа, но все изменилось этой весной. В начале апреля Джонс вышел в стартовом составе на матч против «Челси», и с тех пор тренер выпускает его на поле с первых минут уже 9 игр подряд.
Однако в матче против «Лестера», который завершился со счетом 3:0 в пользу мерсисайдцев, он выступил не просто отлично, а выше всяких похвал. Игрок доминировал в полузащите и был одним из главных создателей этой крупной победы.
Его статистика подтверждает это:
- 91% точных передач;
- 79 касаний;
- 5 выигранных единоборств;
- 5 перехватов;
- 5 пасов в финальную треть;
- 5 касаний в штрафной соперника;
- 3 паса в штрафную соперника;
- 3 отбора без контакта;
- 3 удара по воротам;
- 2 шанса создано;
- 2 удара в створ;
- 2 гола.
Если Джонс так же будет играть и в следующем сезоне, это будет большой заявкой на успех для «Ливерпуля».
2 комментария