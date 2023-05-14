Такие полузащитники и нужны мерсисайдцам.

В последние несколько недель Кертис Джонс продемонстрировал всему миру, что он достоин занять место в стартовом составе в следующем сезоне, независимо от того, каких полузащитников «Ливерпуля» приобретет летом.

Выпускник академии долгое время не мог набрать форму и встроиться в систему Клоппа, но все изменилось этой весной. В начале апреля Джонс вышел в стартовом составе на матч против «Челси», и с тех пор тренер выпускает его на поле с первых минут уже 9 игр подряд.

Однако в матче против «Лестера», который завершился со счетом 3:0 в пользу мерсисайдцев, он выступил не просто отлично, а выше всяких похвал. Игрок доминировал в полузащите и был одним из главных создателей этой крупной победы.

Его статистика подтверждает это:

91% точных передач;

79 касаний;

5 выигранных единоборств;

5 перехватов;

5 пасов в финальную треть;

5 касаний в штрафной соперника;

3 паса в штрафную соперника;

3 отбора без контакта;

3 удара по воротам;

2 шанса создано;

2 удара в створ;

2 гола.

Если Джонс так же будет играть и в следующем сезоне, это будет большой заявкой на успех для «Ливерпуля».