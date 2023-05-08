«Это прекрасное чувство [выиграть шесть игр подряд], но сезон еще не закончен», — сказал Коди Гакпо в интервью Liverpoolfc.com.

«Я думаю, что мы просто должны оставаться сосредоточенными, продолжать усердно работать и постараться выиграть и в последних трех матчах.

«Я очень доволен победой [над Брентфордом] и уже с нетерпением жду следующей игры», — сказал нападающий.

Гакпо произвел впечатление на «Ливерпуль» после тяжелого начала жизни на «Энфилде». Он забил шесть голов в 18 матчах чемпионата. Голландец забил дважды и сделал еще две результативные передачи, что помогло "красным" одержать шесть побед подряд.

Как и Луис Диас в прошлом сезоне, «Ливерпуль» подписал Гакпо в январе этого сезона после того, как он произвел впечатление на чемпионате мира за Нидерланды. С тех пор 24-летний игрок зарекомендовал себя как ключевой игрок «красных».