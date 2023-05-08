Ровно 4 года назад «Ливерпуль» совершил сенсационный камбэк. Подопечные Клоппа одолели «Барселону» со счетом 4:0 в ответном матче полуфинала ЛЧ. В первой встрече «блауграна» забила «красным» три безответных мяча.

Совпадение или нет, но годовщину памятного матча некоторые игроки «Ливерпуля» встретили в столице Каталонии.

Подопечные Клоппа получили несколько выходных, поскольку после победы над «Брентфордом» следующего матча «Ливерпулю» придется ждать 9 дней.

Когда каталонские каникулы закончатся и «красные» вернутся в Англию, команде предстоит провести еще три встречи в Премьер-лиге. «Ливерпулю» нужно проделать серьезную работу, чтобы укрепить свои позиции в еврокубковой зоне.

Как думаете, футболисты случайно выбрали именно Барселону для своего небольшого отпуска?