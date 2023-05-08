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Годовщину легендарной победы «Ливерпуля» над «Барсой» футболисты «красных» провели в идеальном месте

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Ровно 4 года назад «Ливерпуль» совершил сенсационный камбэк. Подопечные Клоппа одолели «Барселону» со счетом 4:0 в ответном матче полуфинала ЛЧ. В первой встрече «блауграна» забила «красным» три безответных мяча.

Совпадение или нет, но годовщину памятного матча некоторые игроки «Ливерпуля» встретили в столице Каталонии.

Подопечные Клоппа получили несколько выходных, поскольку после победы над «Брентфордом» следующего матча «Ливерпулю» придется ждать 9 дней.

Когда каталонские каникулы закончатся и «красные» вернутся в Англию, команде предстоит провести еще три встречи в Премьер-лиге. «Ливерпулю» нужно проделать серьезную работу, чтобы укрепить свои позиции в еврокубковой зоне.

Как думаете, футболисты случайно выбрали именно Барселону для своего небольшого отпуска?

6 комментариев

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Snid
Ответ Адам Магомедов
Жаль двух героев того камбэка нет.
Вейналдум и Ориги? Шакири тоже герой, которого нет в нынешнем составе )
+13
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Адам Магомедов
Жаль двух героев того камбэка нет.
+1
0
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Салауат Нуралиев
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Mike Eydis
Место силы...да и город красивейший...да, жаль, что главные герои победы не с нами
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alim_liver_kz
Не нрав когда Клопп дает дополнительные выходные. Обычно После них игроки возвращаются овощами
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Иван Иванов
4 года, Карл
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