Защитник «Ливерпуля» Энди Робертсон получил удар локтем в лицо, когда подошел к арбитру Константину Хацидакису после свистка на перерыв в матче между «Ливерпулем» и «Арсеналом».

Игроки «Ливерпуля» были в ярости из-за этого инцидента, но больше всего своей реакцией удивил бывший полузащитник «МЮ» Рой Кин.

Он предположил, что Роббо, должно быть, «схватил арбитра первым», без каких-либо реальных доказательств, подтверждающих это обвинение. Затем он обратился к Робертсону, назвав его «ребенком» за стычку с рефери.

Болельщики «Ливерпуля» быстро отреагировали на слова Кина в Twitter:

💭 Jacob_YNWA: «Нелепый комментарий от Кина. Он обвиняет Роббо за то, что ему дали локтем в лицо? Иди нафиг, клоун».

💭 Birdfeeder: «Роббо – большой ребенок? Кин точно под чем-то. Я никогда не видел, чтобы Роббо катался по полю или плакал из-за фолов. Иногда он обижается, но это не дает рефери права бить его локтем. Жаль, что он не упал на землю и не покатился».

💭 Wombo: «Слова Роя Кина показывают насколько мало у него мозгов».

💭 Jusli: «Если бы арбитр сделал подобное с Кином, то он до сих пор бы сидел в тюрьме за убийство».

💭 Jman: «Честное слово, когда уже люди перестанут воспринимать его, как эксперта? Он один из худших и не может сказать ничего мало-мальски интересного».

💭Observer: «Не могу поверить, что Кин это сказал, и никто ему не ответил. Лицемер».

💭Carryonupthemorning: «Кин – насквозь фальшивый якобы крутой эксперт, который провалился, как тренер и в целом является просто ожесточенным человеком. Я не думаю, что кто-то относится к нему серьезно. Это просто еще один эксперт, стремящийся к кликбейту».