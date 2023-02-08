🤢 «В Ливерпуле что-то воняет». Похоже, что Джулиан Уорд уходит на аналогичную должность в «Аякс». Фанаты мерсисайдцев в шоке 😲

Не верят, что можно променять их клуб на какую-то Голландию.

Спортивный директор «Ливерпуля» Джулиан Уорд является главным кандидатом на аналогичную должность в «Аяксе», сообщает голландский журналист Майк Вервей.

Напомним, что Уорд заменил Майкла Эдвардса, ответственного за трансферные сделки «Ливерпуля», прошлым летом, но уже объявил, что покинет стан мерсисайдцев после окончания этого сезона.

Уход из «Ливерпуля» в «Аякс» выглядит, как понижение, что не осталось без внимания поклонников красных в Твиттере.

💭 Aaron Jackson: «Джулиан Уорд собирался сделать перерыв, но теперь он планирует работать в «Аяксе». Что происходит за кулисами «Ливерпуля»? Время для честности, Джон Генри».

💭 Phil: «Джулиан Уорд хочет отдохнуть от футбола, но также планирует новую работу в «Аяксе». В Ливерпуле что-то воняет».

💭 My Liverpool FC: «Джулиан Уорд в «Аяксе». Отказаться от «Ливерпуля», чтобы сразу же устроиться на ту же работу в «Аяксе». Нам стоит задуматься...».

💭 Matty: «Уорд уходит в «Аякс»? Дааа... Этот клуб по-настоящему «закончился».

💭 RobinK: «Уйти от FSG в голландскую лигу...».