«Перестану болеть за команду»: фанаты «Ливерпуля» выступают против продажи клуба шейхам

Издание Daily Mail сообщило, что два консорциума с Ближнего Востока, один из Саудовской Аравии и один из Катара, заявили о своей заинтересованности в покупке «Ливерпуля». Клуб уже провел с ними переговоры.

Болельщиков «Ливерпуля» такая перспектива не прельщает. Фанаты боятся, что деньги шейхов убьют футбол и разрушат клубные традиции.

Поклонники «красных» поспешили выразить свое недовольство в соцсетях:

💭 «Я возненавижу такое решение. Честно говоря, не знаю, как после этого стоит себя вести. Я бы хотел просто выбрать другой клуб и начать за него болеть, но я слишком привязан к «Ливерпулю». Но продажа клуба шейхам точно приведет к постепенному отходу болельщиков от клуба и футбола».

💭 «Если люди с Ближнего Востока возьмут под свой контроль «Ливерпуль», я перестану поддерживать клуб. Это непросто, но это правильно».

💭«Как после этого можно будет поддерживать клуб? Для меня культура и традиции клуба так же важны, как и то, что происходит на поле».

💭 «Если фанаты каким-либо образом поддержат такое поглощение ради нескольких титулов и кубков, это будет оскорблением памяти города и клуба».

💭«Можно как-нибудь вежливо их послать, чтобы они отстали от нашей команды?»

А как на это смотрите вы? Делитесь вашим отношением в комментариях.