Минамино назвал главных трудоголиков «Ливерпуля»

Такуми Минамино мало играл за «Ливерпуль», но все-равно сумел внести свой вклад в команду, особенно в Кубках Англии и Лиги.

В недавнем интервью японский футболист рассказал о том, кто из бывших одноклубников больше других выкладывался на тренировках.

«Салах и Мане тренировались больше остальных», - поделился Минамино с Kyodo News.

«У Тиаго было много травм, но он настоящий профессионал и старался избегать их, выполняя такие упражнения, которых я никогда раньше не видел».

«Милнер уже ветеран, но во время тренировок был свежее и громче, чем кто-либо».