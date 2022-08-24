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В сеть утекла информация о команде года УЕФА. В ней – четыре игрока «Ливерпуля», среди них нет Салаха

Ливерпуль Ливерпуль
Тибо Куртуа Тибо Куртуа
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Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Лука Модрич Лука Модрич
Карим Бензема Карим Бензема
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Антонио Рюдигер Антонио Рюдигер
Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
Эндрю Робертсон Эндрю Робертсон
Мохамед Салах Мохамед Салах
Фабиньо Фабиньо
Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
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Испанское издание Marca опубликовало информацию о команде года по версии УЕФА, официально данные должны были появиться лишь в четверг.

«Ливерпуль» в команде года представляют Трент Александер-Арнолд, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк и Фабиньо. 

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Еще больше представителей у мадридского «Реала», в команду года вошли Тибо Куртуа, Антонио Рюдигер, Лука Модрич, Винисиус Жуниор и Карим Бензема.

Кевин де Брюйне и Килиан Мбаппе также войдут в команду года по версии УЕФА, если верить информации Marca.

Примечательно, что в команде нет ни одного нападающего «Ливерпуля», в том числе Мо Салаха, который в прошлом сезоне забил 31 гол во всех турнирах.

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