В сеть утекла информация о команде года УЕФА. В ней – четыре игрока «Ливерпуля», среди них нет Салаха

Испанское издание Marca опубликовало информацию о команде года по версии УЕФА, официально данные должны были появиться лишь в четверг.

«Ливерпуль» в команде года представляют Трент Александер-Арнолд, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк и Фабиньо.

Еще больше представителей у мадридского «Реала», в команду года вошли Тибо Куртуа, Антонио Рюдигер, Лука Модрич, Винисиус Жуниор и Карим Бензема.

Кевин де Брюйне и Килиан Мбаппе также войдут в команду года по версии УЕФА, если верить информации Marca.

Примечательно, что в команде нет ни одного нападающего «Ливерпуля», в том числе Мо Салаха, который в прошлом сезоне забил 31 гол во всех турнирах.