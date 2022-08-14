«Я все еще щипаю себя, чтобы убедиться, что это реально». Вот что значит для Эллиотта играть с Салахом, Ван Дейком и Хендерсоном

«Волнительно было встретиться со всеми, я имею в виду, что одно дело смотреть по телевизору, как твои кумиры играют за «Ливерпуль», и другое дело – встретиться с ними лично. Это две совершенно разные ситуации, честно говоря, для меня это было куда волнительнее, чем принять сам факт того, что я игрок «Ливерпуля», - признался Харви Эллиот в интервью официальному сайту клуба.

«Сначала я смотрел по телеку, как играют патМо Салах, Вирджил ван Дейк и Джордан Хендерсон, а потом оказался рядом с ними, я до сих пор щипаю себя, чтобы убедиться, что это все реально».

«Я не могу сказать, что наличие в команде таких звезд добавляло давления, но разумеется, я хотел показать им, что я приличный футболист, хотел рассчитывать на их помощь и их мастерство».

«Так что быть вместе с этими парнями, играть с ними в ближайшие несколько лет – это невероятно для меня».

Харви Эллиотт подписал новое соглашение с «Ливерпулем» и останется на «Энфилде» до 2027 года. Для Харви, как для ярого болельщика «Ливерпуля», это воплощение детской мечты.