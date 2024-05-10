📹Клопп опоздал на пресс-конференцию. На оправдание себя ему потребовалось семь слов 👏

Дорабатывает последние недели в клубе.

Сегодня «Ливерпуль» проводил пресс-конференцию, предшествующую матчу против «Астон Виллы». Юрген Клопп пришел на нее с опозданием и, войдя в зал, сказал всем собравшимся журналистам: «Здравствуйте и извините!»

Один из журналистов смело пошутил, что Клопп уже второй раз за три недели опаздывает на пресс-конференцию, на что немец недолго думая ответил: «Если честно... кому какое дело!»

Как это было вы можете посмотреть на видео.

Журналисты в зале посмеялись над этим легкомысленным общением. Это типичный момент общения Юргена Клоппа с британскими журналистами. Они привыкли друг к другу и ближайший год им явно будет этого не хватает.

Последний сезон Клоппа в «Ливерпуле» прошел не по плану: его команда потерпела поражение в четвертьфиналах Кубка Англии и Лиги Европы от «Манчестер Юнайтед» и «Аталанты» соответственно. Кроме этого клуб проиграл гонку за титул АПЛ.