«Всегда выхожу на поле счастливым»: Луис Диас признателен фанатам «Ливерпуля» за персональный заряд

На «Энфилде» все чаще звучат фанатские заряды о Луисе Диасе. Вариацией у кричалки много, вот один из переводов: «Луис Диас, он из Барракаса и играет за «Ливерпуль».

В беседе с пресс-службой «Ливерпуля» Луис Диас рассказал , что персональная песня фанатов для него очень важна:

«Это нечто прекрасное и особенное, ведь каждый раз, когда мы выходим на поле, мы выкладываемся по полной. Чтобы поддержать наше сообщество, клуб. Чтобы делать то, ради чего я приехал сюда. Я всегда хотел хорошо выступать. Я всегда хотел быть одним из лучших, при этом стараясь проявлять уважение ко всем.

Когда слышишь, как фанаты поют эту песню, эту прекрасную песню, появляется очень приятное чувство, которое надолго останется в моей памяти. Я очень счастлив. Я очень благодарен им за то, что они делают. Я всегда выхожу на поле счастливым, ведь знаю, что они меня полностью поддерживают».

Этот сезон, вероятно, стал для Луиса самым сложным в карьере. Осенью 2023 года в Колумбии были похищены родители игрока . Маму вингера освободили через несколько часов после происшествия. Отца Диаса преступники почти две недели держали в плену в джунглях на границе с Венесуэлой .

Луис находил в себе силы выходить на поле в столь тяжкий период. Он даже спас «Ливерпуль» от поражения в матче с «Лутоном». В этом сезоне колумбиец провел за мерсисайдцев 49 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 5 ассистов.

Он точно заслужил любовь болельщиков. Верно?