Жота подписал новый пятилетний контракт с «Ливерпулем». Клуб официально подтвердил

Диогу Жота подписал новый долгосрочный контракт с «красными»

«Я очень горжусь, должен сказать», — сказал он Liverpoolfc.com после подписания нового контракта.

«Очевидно, что с тех пор, как я пришел сюда два года назад, я зарекомендовал себя как важный игрок в этой команде — это то, чего я хотел с самого начала.

Теперь, подписание нового долгосрочного контракта, с точки зрения клуба, очевидно, является доказательством веры в меня как в игрока. Для меня, очевидно, важно знать, что я буду здесь долгое время.

Итак, скоро начало нового сезона, давайте сделаем это».

Жота перешел в «Ливерпуль» из «Вулверхэмптона Уондерерс» в 2020 году и сразу же произвел впечатление на фанатов. На данный момент он забил за «красных» 35 голов, забив 21 гол во всех соревнованиях в прошлом сезоне - это рекорд для него в карьере.

Новый контракт будет действовать до лета 2027 года.