Ван Дейк и Де Брюйне вместе потусили на Ибице. Они дружат, их дети ходят в одну школу

Защитник «Ливерпуля» Ван Дейк и полузащитник «Манчестер Сити» Де Брюйне на протяжении всего прошлого сезона сражались лицом к лицу за АПЛ и ЛЧ.
Де Брюйне получил еще одну медаль победителя АПЛ после того, как «Сити» обошел «Ливерпуль» с разницей в одно очко.
А Ван Дейк выиграл с «Ливерпулем» Кубок Англии и Кубок лиги. Оба игрока были включены в Команду года АПЛ PFA после впечатляющих сезонов.
Но, несмотря на продолжающееся соперничество между двумя их клубами, Ван Дейк и Де Брюйне, как известно, являются хорошими друзьями.
Появились кадры с их совместной вечеринки в клубе Ibiza Ushuaïa.
«Мы с Вирджилом часто видимся», — сказал де Брюйне.
«Наши дети ходят в одну школу и любят играть вместе».
Ожидается, что де Брюйне и Ван Дейк вернутся с летних каникул в ближайшие дни, «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» готовятся к новому сезону.
«Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в первом предсезонном матче в Бангкоке 12 июля.
Тем временем «Сити» сыграет с мексиканским клубом «Америка» в своей первой предсезонной игре в Хьюстоне 21 июля.
Позже «Сити» сыграет с «Ливерпулем» за Суперкубок Англии 30 июля.
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