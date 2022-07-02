Ван Дейк и Де Брюйне вместе потусили на Ибице. Они дружат, их дети ходят в одну школу

Защитник «Ливерпуля» Ван Дейк и полузащитник «Манчестер Сити» Де Брюйне на протяжении всего прошлого сезона сражались лицом к лицу за АПЛ и ЛЧ.

Де Брюйне получил еще одну медаль победителя АПЛ после того, как «Сити» обошел «Ливерпуль» с разницей в одно очко.

А Ван Дейк выиграл с «Ливерпулем» Кубок Англии и Кубок лиги. Оба игрока были включены в Команду года АПЛ PFA после впечатляющих сезонов.