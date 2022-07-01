Джеррард хочет забрать у «Ливерпуля» защитника за 30 миллионов фунтов. Игрок готов уйти ради сборной Англии

Стив собирает в «Астон Вилле» ливерпульский бойз-бенд.

Как сообщает Daily Star, «Астон Вилла» готовит предложение в размере 30 миллионов фунтов стерлингов за игрока «Энфилда».

Джо Гомес был многообещающим талантом в «Ливерпуле», но не смог закрепить за собой место в основе за семь лет в клубе.

Вирджил Ван Дейк сначала в паре с Жоэлем Матипом, а затем с Ибраимом Конате уверенно застолбили вакантные места в центре обороны, оставив Гомесу лишь роль резервиста для подстраховки Трента Александра-Арнольда на правом фланге.

В сложившихся обстоятельствах 24-летний игрок, похоже, готов к воссоединению с бывшей легендой «Ливерпуля», а ныне главным тренером «Астон Виллы» Стивеном Джеррардом .

Если это произойдет, он воссоединился с другим бывшим футболистом «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо – видим, с подачи Стиви Джи «Вилла» собирает у себя ливерпульский костяк.

На данный момент команда Джеррарда уже подтвердила подписание Диего Карлоса и Бубакара Камары, а также оформила окончательный переход Коутиньо.

Переход в «Виллу» также может означать для Гомеса шанс вернуться в сборную Англии в преддверии чемпионата мира – защитник «Ливерпуля» провел 11 матчей за сборную, но не выступал за нее с августа 2017 года.