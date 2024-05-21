🎥 Важное обращение к Клоппу. Особенный фанат «Ливерпуля» поблагодарил Юргена за исполненную мечту

Помните Дайре Гормана? 12-летний поклонник «Ливерпуля» родился с редким заболеванием – синдромом Кроммелина. У мальчишки нет рук ниже локтей и нет бедренных костей на обеих ногах, он вынужден постоянно пользоваться инвалидной коляской.

Зимой прошлого года историю Дайре узнал Клопп. Юрген пригласил юного болельщика на базу клуба , где Дайре познакомился с любимыми игроками и провел незабываемый день в компании немецкого специалиста.

После знакомства с Клоппом и компанией Дайре стал ливерпульской знаменитостью. Пресса даже просит парнишку дать комментарии о последних новостях в клубе.

Как и для многих, уход Юргена стал для Дайре потрясением. Вот, что мальчик говорил журналистам, когда узнал о решении немца:

«Я пытался сдержать слезы, но у меня не вышло. Я был совершенно опустошен. Я не мог поверить, что человек, с которым я познакомился несколько месяцев назад, уходит. Я так удивился, когда Юрген упомянул меня в видео, в котором он объявляет о своем решении уйти. Я плакал каждый раз, когда мне попадался этот ролик. Поверить в это было очень тяжело. Он такой искренний, такой приземленный. Ему не нужна вся эта слава и популярность. Он просто хочет быть обычным человеком. Думаю, что он, вероятно, лучший тренер в мире.

Когда я узнал, что Клопп уходят, я хотел лишь одного: пойти на стадион и увидеть его в последний раз. И это желание сбудется! Тот день, когда я по его приглашению побывал на базе «Ливерпуля», останется, наверное, моим самым главным воспоминанием о Юргене. В тот день он ко всем на базе относился одинаково. К уборщице на кухне он относился точно так же, как к Мо Салаху. Думаю, в этом и заключается успех «Ливерпуля».

Мне кажется, во время его последнего матча исполнение YNWA будет самым особенным в истории клуба. Не знаю, смогу ли я спеть, но я постараюсь! Боюсь, что буду плакать все это время».

Дайре, как и мечтал, побывал на последнем матче Клоппа у руля «красных». Перед тем, как занять свое место на трибунах «Энфилда», парень записал для Юргена обращение:

«Я бы хотел поблагодарить его за все, что он [Клопп] сделал для меня и для всех болельщиков «Ливерпуля». Он перевернул мою жизнь. Он подарил мне воспоминания, которые я пронесу через всю свою жизнь, как и другие поклонники «Ливерпуля». Он настоящая легенда! Юрген Клопп, ты никогда не будешь один».

Дайре, ты тоже не будешь один.