🙌 «Трудно игнорировать возможность стать главным тренером одного из крупнейших клубов в мире». Первые слова Слота в качестве тренера «Ливерпуля»

Арне Слот официально стал новым главным тренером «Ливерпуля», сменив на посту наставника «мерсисайдцев» Юргена Клоппа.

45-летний голландец покинул «Фейеноорд», в котором провел три года и выиграл титулы Эредивизи и Кубка Нидерландов.

Слот ещё не провел первую конференцию в качестве тренера английского клуба, поскольку начнет работу только 1 июня. Однако, он отправил короткое сообщение голландскому клубу и его болельщикам, размещенное на официальном сайте «Фейеноорда».

«Это, конечно, непростое решение - закрыть за собой дверь в клуб, где вы пережили так много замечательных моментов и успешно работали с таким количеством замечательных людей.

Но как спортсмен, трудно игнорировать возможность стать главным тренером клуба Премьер-лиги, возглавив один из крупнейших клубов в мире. Я благодарен «Фейеноорду» за их готовность сотрудничать в этот момент.

И как футбольный фанат я, безусловно, буду продолжать следить за клубом, не в последнюю очередь потому, что я убежден, что в Роттердаме еще много замечательных людей. Я желаю «Фейеноорду» и всем, кто беспокоится об этом прекрасном клубе, всего наилучшего в будущем», - заявил Слот.