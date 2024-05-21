8 карточек, подтверждающих величие эпохи Клоппа в «Ливерпуле»
Это была славная охота.
Клопп пришел в клуб в 2015 году, вот какая команда ему досталась.
«Ливерпуль» Клоппа - короли камбэков, на их счету, возможно, величайший камбэк в истории футбола. Привет «Барсе».
Клопп смог привести в Ливерпуль Кубок Лиги чемпионов. В том сезоне сразу 4 игрока были номинированы на «Золотой мяч».
Тот сезон вообще стал вершиной для «красных».
68 домашних матчей без поражений - если бы этот рекорд удалось продлить, можно было бы бороться за новые титулы в АПЛ.
Важная деталь эпохи Клоппа - полнейшее доминирование над «друзьями» из «МЮ».
Победа в Кубке «детьми Клоппа» - отдельная страница, о которой никогда не забудут.
Это было незабываемо.