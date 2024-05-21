👹 «Мы будем сражаться как в аду». Салах заявил, что Ливерпуль сделает все, чтобы выиграть трофей в слудующем сезоне. Получается, он остается? 🤩

Мохамед Салах заявил, что «Ливерпуль» сделает всё возможное, чтобы выиграть трофей в следующем сезоне.

«Мы знаем, что трофеи - это то, что имеет значение. Мы сделаем все возможное, чтобы это произошло в следующем сезоне. Наши фанаты заслуживают этого, и мы будем сражаться как в аду», - написал в соцсетях Мохамед Салах.

Получается, что египтянин останется в команде?

Напомним, срок действия текущего контракта Салаха с «Ливерпулем» истекает в следующем году.