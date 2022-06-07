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«Они похожи с Холандом»: Ван Дейк дал высокую оценку главной трансферной цели «Ливерпуля»

Ливерпуль Ливерпуль
Дарвин Нуньес
Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
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Вирджил Ван Дейк считает Дарвина Нуньеса идеальным усилением команды Юргена Клоппа.

По многочисленным слухам, Садьо Мане все ближе к «Баварии», а заменить сенегальца должен Нуньес.

Юрген Клопп убедился в таланте 22-летнего игрока в четвертьфинале Лиги Чемпионов между «Ливерпулем» и «Бенфикой». Ван Дейк также был впечатлен Нуньесом.

«Я играл против Серхио Агуэро, который был невероятен, против Месси, пожалуй, лучшего, на мой взгляд, игрока в истории футбола. Против очень быстрого Мбаппе, Холанда и против Дарвина. Они похожи с Холандом, он также очень прямой и быстрый, высокий и сильный. Очень сложно играть против таких парней».

Сравнение Нуньеса с новичком «МанСити» только увеличивает желание болельщиков «красных», чтобы этот трансфер состоялся.  

 

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