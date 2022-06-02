Стало известно, какую зарплату предложил «Ливерпуль» Салаху в ходе переговоров по контракту

По сообщениям многочисленных источников, Мохамед Салах зарабатывает 200 000 фунтов в неделю в «Ливерпуле» по контракту, который он подписал в 2018 году.

Текущий контракт Слаха истекает в 2023 году, сейчас футболист и клуб находятся в процессе переговоров. Ходит множество слухов о желании Салаха покинуть «Ливерпуль» на правах свободного агента.

По информации The Atheltic, «Ливерпуль» предложил Салаху повысить зарплату на 15%, таким образом он может получать 230 000 фунтов в неделю.

Вирджил Ван Дейк сейчас является самым высокооплачиваемым футболистом команды, его оклад составляет 220 000 фунтов в неделю, плюс бонусы.

Неизвестно, сколько именно хочет получать Салах. Ходят слухи о сумме от 300 до 500 000 фунтов в неделю.

Кроме того, контракты «Ливерпуля» включают в себя множество бонусов, связанных с победами команды и индивидуальными успешными выступлениями.