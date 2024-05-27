Висенте Морено стал главным тренером «Осасуны». Он был уволен из «Альмерии» в сентябре, не выиграв ни одного из семи матчей

Теги Осасуна Мальорка Эспаньол Химнастик Ла Лига трансферы Альмерия высшая лига Саудовская Аравия Херес Висенте Морено Аль-Шабаб Эр-Рияд Футбол

«Осасуна» назначила Висенте Морено новым главным тренером.

Соглашение клуба с 49-летним специалистом рассчитано на сезон-2024/25. В его тренерский штаб войдут ассистент Дани Пендин, тренер по физической подготовке Дани Пастор и главный аналитик Рамон Альтуро.

В конце сентября прошлого года Морено был уволен из «Альмерии», не выиграв ни одного из семи матчей. За свою карьеру испанец также возглавлял «Херес», «Эспаньол», «Мальорку» и «Химнастик», которые ему удалось продвинуть в высшие лиги или сохранить в действующей, несмотря на неудовлетворительные результаты или угрозу вылета к моменту его прихода. Один сезон он также руководил саудовским «Аль-Шабабом».

«Осасуна» завершила прошедший сезон на 11-м месте Ла Лиги, набрав 45 очков.

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