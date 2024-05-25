В Ливерпуле на месте мурала с Клоппом появилось изображение Тейлор Свифт. Фанатам «красных» рано бить тревогу

В пятницу, 24 мая, в Ливерпуле появился новенький мурал с Тейлор Свифт. Открытие фрески приурочено к мировому турне певицы. Тейлор заглянет и в Мерсисайд.

Внимательные поклонники футбола заметили, что совсем недавно на том же самом месте находился мурал с Юргеном Клоппом! Фреска, изображающая немецкого специалиста, появилась незадолго до последнего матча тренера на «Энфилде».

В соцсетях возмутились ценители футбола: кто вообще позволил себе заменить Клоппа изображением Свифт? Всех успокоили местные жители.

Оказывается, фреска с Юргеном была временной, как и фреска с Тейлор. Отель Phoenix, на здании которого появлялись изображения знаменитостей, меняет муралы довольно часто, уверяют жители Ливерпуля.

Вот несколько комментариев:

💭 «Это же Phoenix, да? Я там пил, проезжаю мимо раз в неделю, и я даже не знал, что там вообще бывают фрески! В городе полно других фресок с Юргеном, так что мы будем в порядке :)».

💭 «Это было всего лишь временное решение. До этого там вообще были изображены The Beatles. Мурал был сделан в знак прощания с Клоппом, а теперь его меняют в связи с предстоящими концертами Тейлор Свифт! Отель регулярно меняет эти фрески».

💭 «Объясняю: этот отель вечно меняет фрески под городские события. А изображение с Тейлор – это скорее панно, а не фреска. Когда Слота официально представят, там наверняка появится и его изображение. А в городе, и правда, полно постоянных муралов с Клоппом».

Пожалуй, самое монументальное изображение Юргена находится рядом с «Энфилдом». Вот оно точно никуда не денется.

Мерсисайд вообще богат на монументальную живопись. В пригороде Ливерпуля прошлым летом даже появился мурал с Гари Невиллом, что очень не понравилось Джейми Каррагеру . Вероятно, изображение экс-игрока «Ман Юнайтед» долго не продержалось.

Да и Клоппа вряд ли расстроит ситуация с фресками. Юрген собирался вернуться на «Энфилд» в июне, чтобы вместе с женой сходить на концерт Тейлор Свифт . Певица даст в Ливерпуле сразу три шоу – 13, 14 и 15 июня.

В битве «красных» и свифтис победитель не выявлен.