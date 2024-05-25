📸 Клопп уже наслаждается новой жизнью! Тренер осваивает падел на Балеарских островах

Юрген Клопп закончил свою эпоху в «Ливерпуле» 19 мая домашней победой над «Вулверхэмптоном». После матча немец эмоционально попрощался с «Энфилдом» и даже успел подготовить болельщиков к прибытию нового тренера – Арне Слота.

Наслаждаться прелестями безработной жизни Юрген начал в тот же вечер. Вместе с командой и тренерским штабом немец отжигал на веселой вечеринке .

После шумного праздника новостей об экс-тренере «Ливерпуля» не было. Оказывается, все это время Клопп совершенствовал навыки игры в падел! Юрген поделился фотографиями в своем новеньком инстаграм .

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«Чем я сейчас занят? Ха-ха! Я пытаюсь, нет, я следую своей большой страсти, пытаясь улучшить свою игру в падел! Да, начал два дня назад, сегодня у меня третья тренировка. Начинал я на невероятно низком уровне, давненько не играл в падел и сразу это почувствовал. Но шаг за шагом я доберусь до цели», – поделился Юрген с подписчиками.

По данным Daily Mail, в падел немец играет на Балеарских островах. Как добавляет таблоид, Юрген с женой Уллой остановились в пятизвездочном отеле Kimpton Aysla Hotel на Майорке, пока на острове достраивается их вилла стоимостью 3,4 млн фунтов стерлингов.

В Испании Клопп надолго не задержится. Тренер обещал вернуться в Англию на финал Лиги чемпионов, чтобы поддержать его любимую «Боруссию» в матче с «Мадридом». Игра состоится 1 июня на «Уэмбли», в тот же день Арне Слот вступит в должность главного тренера «Ливерпуля».

Затем Клопп, возможно, отправится на родину – в Германию, где с 14 июня начнется Евро. Немец говорил, что с нетерпением ждет турнир.

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