Рой Кин оценил матч между «Сити» и «Ливерпулем»

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин высоко оценил качество игры в матче Премьер-Лиги между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем".

Кин известен как один из самых жестких экспертов на британском телевидении, однако воскресная ничья 2:2 на "Этихад" вызвала самые положительные эмоции у Роя, который восхищается качеством футбола и настроем игроков обеих команд.

"Сегодня мы увидели качества тех и других: "Сити" выдающимся образом провел первый тайм, "Ливерпуль" проявил себя во втором тайме. Все говорили, что матч сегодня не будет определяющим, но они играли так, словно он является таковым. Это был словно кубковый финал.

В этих классных игроках меня впечатлило их стремление одержать победу до самого конца. Ни одна из команд не доминировала долгими отрезками, потому что обе обладают таким высоким мастерством".

"Поначалу у "Ливерпуля" не шла игра, но во втором тайме они показали характер. Клопп привел их в чувство в перерыве, и они бросились вперед с самого начала второй половины. Он хотел, чтобы они показали свои истинные цвета, и они сделали это, прежде чем "Сити" вновь стал создавать отличные моменты. Это было замечательное напоминание, что это за игра и почему мы ее любим. Нужно отдать должное всем игрокам", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.