Проведет ли «Ливерпуль» парад для прощания с Клоппом? Его организуют только в одном случае

В последнее время ходили слухи о том, что в конце сезона по улицам Ливерпуля могут провести победный парад. В то время команда уже выиграла Кубок Лиги и претендовала на три трофея. Теперь же «Ливерпуль» практически потерял шансы на АПЛ и выбыл из Лиги Европы.

Однако для болельщиков это был бы шанс попрощаться с Юргеном Клоппом, который покидает команду в конце сезона. В 2021 году клуб не выиграл АПЛ, но провел парад в честь победы в Кубке Англии и Кубке Лиги. Причем он состоялся даже несмотря на то, что в финале ЛЧ мерсисайдцы уступили «Мадриду».

По данным This Is Anfield, в этом году никаких парадов не будет. Коррективы внесут только в том случае, если команда станет чемпионом АПЛ. В клубе рассматривали несколько дат и они формально были зарезервированы.

Шансы «Ливерпуля» на титул довольно туманны, учитывая календарь и форму «Арсенала» и «Манчестер Сити».

Последняя игра Клоппа на «Энфилде» состоится в последний тур сезона: 19 мая «Ливерпуль» примет «Вулверхэмптон».