«Ливерпуль» побил очередной рекорд под руководством Клоппа после победы над «Бенфикой»

«Ливерпуль» продолжил свою впечатляющую игру на выезде, победив «Бенфику» со счетом 3:1 в Лиге чемпионов во вторник.

При этом команда Клоппа установила рекорд, впервые в своей истории выиграв 8 выездных игр подряд во всех соревнованиях.

В этих играх «Ливерпуль» забил 16 голов, всего дважды пропустил и 6 раз сохранил ворота сухими!

Юрген Клопп продолжает помогать своей команде бить рекорды и теперь будет сосредоточен на дальнейшем улучшении этой победной серии.

«Ливерпуль» встретится с «Ман Сити» на стадионе «Этихад», и «красным» нужно постараться, чтобы продолжить успешную серию.