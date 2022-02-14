Клопп оценил игру Мане в матче с «Бернли» и объяснил, почему Луис Диас не играл

«Садио играл очень, очень хорошо», — сказал Юрген Клопп прессе, когда его попросили оценить игру Садио Мане против «Бернли».

«Как я уже сказал перед матчем, мы не планировали выпускать его сегодня, потому что мы знаем, насколько напряженным было его расписание, но у Диого были проблемы с ногой, и он не мог тренироваться вчера, поэтому Садио вышел в «основе».

«Он работал невероятно много, и это именно то, что мы ожидали».

«Луис действительно хорошо адаптировался, но это совершенно другая игра, это как «Добро пожаловать в Премьер лигу», так что мы хотели с этим повременить».

Мане сыграл решающую роль, став автором единственного гола «Ливерпуля».