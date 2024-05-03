Момент объединения. Фанаты «ПСЖ» отдали дань памяти умершему болельщику «Боруссии»

Встреча дортмундской «Боруссии» и «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов закончилась победой команды Терзича со счетом 1:0.

На «Вестфаленштадион», известный своей фантастической атмосферой, приехали 4 тысячи поклонников «ПСЖ». Им, конечно, не удалось перекричать шумных фанатов «шмелей», но они сделали красивый жест в адрес соперника.

Болельщики парижан вывесили баннер в память об умершем фанате «Боруссии» – Марселе.

На немецком: «Марсель, покойся с миром».

«Вестфаленштадион» аплодисментами поблагодарил гостей из Парижа.

Марсель всю жизнь поддерживал «Боруссию». Он долгое время боролся с опухолью мозга, ему помогали и ультрас «шмелей», и сам клуб. К сожалению, болезнь оказалась сильнее. В январе 2024-го Марселя не стало. Но дортмундцы не забывают о преданном поклоннике клуба.

Есть вещи важнее футбола.