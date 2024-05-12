📸 «Парк де Пренс» красиво прощается с Мбаппе. Килиан проводит последний домашний матч за «ПСЖ»

В 33-м туре Лиги 1 в гости к «ПСЖ» приехала «Тулуза». Для Килиана Мбаппе эта встреча станет последней игрой на «Парк де Пренс». Капитан сборной Франции официально сообщил, что не продолжит свою карьеру в столичном клубе.

По сведениям Le Parisien, «ПСЖ» был застигнут врасплох объявлением Килиана, поэтому не успел устроить прощальную акцию в честь француза. Зато с этим справились парижские ультрас!

Перед началом матча на секторе активных фанатов появился гигантский портрет Мбаппе.

Фанаты также вывесили растяжку с надписью: «Дитя из парижского пригорода, ты стал легендой «ПСЖ».

Килиан фанатский перфоманс оценил.

Мбаппе отблагодарил болельщиков голом. Он открыл счет уже на 8-й минуте матча с «Тулузой».

Свой гол Килиан отметил с Кейлором Навасом, для которого эта встреча также станет последней домашней игрой за «ПСЖ». Голкипер объявил, что покинет столичный клуб в конце сезона.

Сможет ли «ПСЖ» победить в последнем матче Мбаппе на «Парк де Пренс»?