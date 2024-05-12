👎 «Почему так сложно быть искренним?» Французский журналист раскритиковал обращение Мбаппе об уходе из «ПСЖ»

Журналист RMC Sport Дэниел Риоло раскритиковал объявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ».

«У меня сложилось впечатление, что Мбаппе хочет воплотить что-то новое в нашем обществе, в нашем футболе. Я не могу этого сделать, я не понимаю его. Делайте это в своих социальных сетях, чтобы контролировать все, слово в слово.

Каждое слово должно быть взвешено. Он хорош в импровизации, когда у него берут интервью. Он умный парень, который отлично разговаривает. Почему так сложно быть искренним всегда? Он был похож на политика. Мне не понравилось... Все рассчитано», - заявил Риоло.

Напоминаем, что Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» через свою страницу в соцсетях.