Энрике не дал Навасу сыграть за «ПСЖ» на прощание, выпустил Арнау Тенаса. Мбаппе поддержал вратаря
На выходных «Парк де Пренс» грандиозно попрощался с Килианом Мбаппе. Француз сыграл последний домашний матч за «ПСЖ» (проиграли «Тулузе» 1:3).
Но одним из игроков, который не получил заслуженного прощания, стал вратарь Кейлор Навас.
Луис Энрике выпустил вместо Наваса бывшего вратаря «Барселоны» Арнау Тенаса и «забыл» дать чилийцу сыграть на прощание .
Навас также покинет «ПСЖ» после того, как его контракт истечет в конце июня 2024 года.
Мбаппе попытался исправить ошибку Энрике после матча. Француз подошел к Кейлору после матча и обнял его.
Навас определенно оценил это.