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Энрике высказался об акции ультрас «Милана». Фанаты планируют забросать Доннарумму фальшивыми купюрами

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Как сообщает Corriere della Sera, ультрас «Милана» во время матча с «ПСЖ» планируют забросать Джанлуиджи Доннарумму фальшивыми банкнотами. Также болельщики наденут футболки с номером 71, что означает «человек без ценностей».

На предматчевой пресс-конференции Луис Энрике прокомментировал планы фанатов «россонери»:

«Мы даже посмеялись над этим. В футболе это обычное дело. Он уже играл здесь [на «Сан-Сиро»] со своей сборной. Многие великие игроки сталкивались с похожей ситуацией. Мы не должны рассматривать это как дополнительную трудность».

Джанлуиджи впервые после перехода из «Милана» в «ПСЖ» в 2021 году сыграет на «Сан-Сиро» на клубном уровне.

Доннарумма несколько раз приезжал на арену «россонери» в составе сборной Италии. В сентябре подопечные Спаллетти сыграли с национальной командой Украины на «Джузеппе Меацца», с трибун в адрес голкипера весь матч звучал свист.

Как думаете, помешает ли акция ультрас «Милана» Доннарумме?

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