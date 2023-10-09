Мбаппе бьет по пустым воротам и остается без голов в четвертом матче подряд😲

Несмотря на победу «ПСЖ» над «Ренном» со счетом 3:1, Килиан Мбаппе не может записать этот матч в свой актив. Уже в четвертый раз подряд Килиан остается без забитых голов – такого не случалось два года.

У француза было несколько отличных моментов, особенно нужно выделить его выход один на один с Манданда на 85-й минуте встречи – Мбаппе обыграл вратаря соперника и пробил выше пустых ворот.

Получается, что форвард «ПСЖ» не смог отличиться в игре против «Ренна» (3:1), «Клермона» (0:0) и «Марселя» (4:0) в Лиге 1, а также против «Ньюкасла» (1:4) в Лиге чемпионов.