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Мбаппе бьет по пустым воротам и остается без голов в четвертом матче подряд😲

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
лига 1 Франция лига 1 Франция
Футбол Футбол

Несмотря на победу «ПСЖ» над «Ренном» со счетом 3:1, Килиан Мбаппе не может записать этот матч в свой актив. Уже в четвертый раз подряд Килиан остается без забитых голов – такого не случалось два года.

У француза было несколько отличных моментов, особенно нужно выделить его выход один на один с Манданда на 85-й минуте встречи – Мбаппе обыграл вратаря соперника и пробил выше пустых ворот.

Получается, что форвард «ПСЖ» не смог отличиться в игре против «Ренна» (3:1), «Клермона» (0:0) и «Марселя» (4:0) в Лиге 1, а также против «Ньюкасла» (1:4) в Лиге чемпионов.

2 комментария

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Имя Фамилия
4 матча без голов уже долгий кризис) Знаю одного аргентинца, который забивая раз в 5 матчей каждый год номинируется на золотые мячи.
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Apotamkin
... отличится на вечеринках )
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0
0
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