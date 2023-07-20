Неймар подтвердил, что остается в «ПСЖ» несмотря на слухи о возвращении в «Барсу»
Вопреки всем слухам Неймар подтвердил, что остается в «ПСЖ».
«Я надеюсь играть за «ПСЖ» в следующем сезоне. У меня есть контракт, и до сих пор мне никто ничего не говорил об уходе», — сказал Ней на на Youtube канале Que Papinho.
«Даже если болельщики не любят игрока, я буду там. С любовью или без, но с Неймаром», — добавил бразилец.
Ранее в СМИ просочилась информация о том, что Неймар хотел бы вернуться в «Барселону» этим летом. Но слух быстро опроверг Хави, который четко заявил, что этого не произойдет.
31-летний нападающий зарабатывает в ПСЖ почти 600 000 евро в неделю. Такая огромная сумма нанесет ущерб фонду заработной платы любого другого клуба, если футболист не согласится на ее серьезное сокращение.
Текущий контракт Неймара с «ПСЖ» истекает в 2025 году.
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