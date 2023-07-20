Вопреки всем слухам Неймар подтвердил, что остается в «ПСЖ».

«Я надеюсь играть за «ПСЖ» в следующем сезоне. У меня есть контракт, и до сих пор мне никто ничего не говорил об уходе», — сказал Ней на на Youtube канале Que Papinho.

«Даже если болельщики не любят игрока, я буду там. С любовью или без, но с Неймаром», — добавил бразилец.

Ранее в СМИ просочилась информация о том, что Неймар хотел бы вернуться в «Барселону» этим летом. Но слух быстро опроверг Хави, который четко заявил, что этого не произойдет.

31-летний нападающий зарабатывает в ПСЖ почти 600 000 евро в неделю. Такая огромная сумма нанесет ущерб фонду заработной платы любого другого клуба, если футболист не согласится на ее серьезное сокращение.

Текущий контракт Неймара с «ПСЖ» истекает в 2025 году.