«Эффект Мбаппе».

Отец Мбаппе Вильфрид родом из Камеруна и долгое время сам работал футбольным тренером. Именно благодаря связям отца Килиана приняли в одну из лучших футбольных академий страны — «Клерфонтен», подарившую миру таких звезд, как Тьерри Анри и Лилиан Тюрам.

Занятно, что Мбаппе мог оказаться в мадридском «Реале» еще в юности - в 13 лет в Мадрид его звал Зинедин Зидан, но именно отец настоял на решении отказаться от переезда в Испанию. Через два года после этого Мбаппе подписал свой первый профессиональный контракт с «Монако».

На родине отца Килиана встретили толпы фанатов, желавших сделать фото со звездой «ПСЖ».