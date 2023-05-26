Летом Лео Месси скорее всего покинет «ПСЖ». У аргентинца окончательно испортились отношения с парижскими ультрас, а ситуация с его поездкой в Саудовскую Аравию и последующим отстранением лишь подлила масло в огонь.

На пресс-конференцией перед матчем 37-го тура Лиги 1 Кристоф Гальтье встал на защиту Лионеля:

«Я слышу критику в адрес Месси. Но ведь когда он проводит сезон так, как делает это сейчас с точки зрения голов и ассистов, он устраивает настоящий перфоманс. Я считаю, что Месси проводит очень хороший сезон с «ПСЖ»!»

Гальтье не в первый раз встал на защиту семикратного обладателя «Золотого мяча». С главным тренером «ПСЖ» трудно поспорить. В этом сезоне Лео провел за столичный клуб 39 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 20 ассистов.

Несмотря на впечатляющую результативность, Месси с огромной вероятностью покинет столицу Франции. Скорее всего свою карьеру нападающий продолжит в Барселоне или Саудовской Аравии.

Но и сам Гальтье летом может расстаться с «ПСЖ». Согласно нескольким сообщениям, руководство клуба ищет замену Кристофу. Среди возможных кандидатов звучат имена Зидана и Моуринью.

Согласны с мнением Гальтье? А как вы оцениваете этот сезон Месси в «ПСЖ»?