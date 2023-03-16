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Ультрас «ПСЖ» недовольны Месси. Они планируют акцию протеста на матче с «Ренном»

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Лионель Месси Лионель Месси
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Это явно не поможет в переговорах.

Ультрас «Пари Сен-Жермен» планируют продемонстрировать свое недовольство игрой Месси на матче против «Ренна».

Лео проводит отличный сезон в столице Франции: на данный момент он сыграл 31 матч во всех турнирах, забив 18 голов и отдав 17 результативных передач.

Тем не менее, парижане вылетели из Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матчей со счетом 3:0 мюнхенской «Баварии». Многие фанаты винят в этой неудаче Месси, который не забил ни в одной из двух встреч.

И, согласно информации от испанского издания Mundo Deportivo, ультрас «ПСЖ» хотят провести акцию протеста. Один из представителей фанатов заявил:

«Мы освистаем Месси в это воскресенье. У него слишком высокая зарплата по сравнению с тем, что он предлагает на поле».

Срок действия его текущего контракта истекает в конце сезона, и пока нет никакой ясности, где Лео продолжит свою карьеру. Им интересуются клубы Саудовской Аравии, США, «Барселона».

Ранее в этом месяце сам Месси намекнул, что не против остаться в Париже:

«Это правда, что я чувствую себя очень хорошо. В первый год мне нужно было немного времени, чтобы адаптироваться в Париже по разным причинам, но этот сезон я начал совсем по-другому, с большим рвением. Я чувствую себя более комфортно в клубе, в городе. Я перешел в новый клуб и хочу выиграть титул с «ПСЖ».

Как вы считаете, где Месси стоит продолжить карьеру?

11 комментариев

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Имя Фамилия
Ответ fedyatext
Изза проклятого месси, мбаппе потерялся во второй встрече и забрал капитанскую повязку, и сделал 0+0 за два матча🤡
Мбаппе по сути сыграл один матч и бавария смогла закрыть его всей командой только потому что лодырь меси бросил позицию и отошёл покурить прямо посреди игры. А в прошлой ЛЧ он забил реалу 2 гола и заработал пенку, которую твой бездарь промазал. А в позапрошлой ЛЧ он забил 4 гола барсе и сделал дубль баварии. У него без спиногрыза меси всё было отлично и будет снова когда инопланетянина отправят на свалку, где ему и место с такой игрой и отношением к делу. Мбаппе всего один матч не вытащил в соло, как он это делает обычно, ничё оправится, у него всё будет хорошо, и у Верратти тоже, он легенда клуба и лучший полузащ мира, а у твоего меси в лучшем случае будет МЛС.
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fedyatext
Ответ Имя Фамилия
Из-за проклятого Верратти у меси 0+0 за два плей-офф 🤡
Изза проклятого месси, мбаппе потерялся во второй встрече и забрал капитанскую повязку, и сделал 0+0 за два матча🤡
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rej1sta
Интересно получается, главной звездой они считают Мбаппе, который претендует на трон после Роналду и Месси, у него самый большой контракт в команде. Он тоже ничего не сделал против Баварии, но освистывать только Месси собираются? Очень удобно быть звездой, когда у тебя в команде Месси, как бы плохо не сыграл, виноват будет только Лео.
Если уж и хотят освистать кого-то, то пусть освистывают всю команду, а то получается, что все виноваты, кроме любимого француза.
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Ответ VERBLYUD
🤡 Возможно, Месси забьет в этом матче свой 800-й гол, значит так эти 🤡 решили поздравить его?
Болельщики ПСЖ это хозяева меси по контракту. На что наиграл, так и поздравят 🖕
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Ответ данислам дадыбаев
Я одного этого не понимаю тогда за чем подписывали Месси . Если ПСЖ проиграл за чем винит Месси . Это косяк общей команды . Нужно ответить должны все члены команды включая тренерского штаба . Конце-концов шейх тоже виноват подписывал ненужных игроков . Месси не виноват, смотрите игру и судите
Эта команда выносила баварию до прихода калича меси.
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Имя Фамилия
Ответ Даниил Гутин
Странно, что в вылете команды виноват именно Месси, не Веррати, после потерь которого забивали голы, не Витинья, который мог и должен был забивать в пустые. Нет, именно Месси 35 должен на своём горбу тащить команду... Впрочем, ничего нового
Из-за проклятого Верратти у меси 0+0 за два плей-офф 🤡
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данислам дадыбаев
Я одного этого не понимаю тогда за чем подписывали Месси . Если ПСЖ проиграл за чем винит Месси . Это косяк общей команды . Нужно ответить должны все члены команды включая тренерского штаба . Конце-концов шейх тоже виноват подписывал ненужных игроков . Месси не виноват, смотрите игру и судите
+3
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Даниил Гутин
Странно, что в вылете команды виноват именно Месси, не Веррати, после потерь которого забивали голы, не Витинья, который мог и должен был забивать в пустые. Нет, именно Месси 35 должен на своём горбу тащить команду...
Впрочем, ничего нового
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+4
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VERBLYUD
🤡
Возможно, Месси забьет в этом матче свой 800-й гол, значит так эти 🤡 решили поздравить его?
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Имя Фамилия
Парк де Пренс станет единым целым и покажет аргентинскому лодырю его любимый перформанс со средним пальцем.
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Имя Фамилия
В Париже бывало принимали неоднозначных личностей, но такой алчный пофигист меси это уже извините за гранью. Фаны ПСЖ терпеть не могут этот балласт, который сломал некогда отличную команду и откинул её назад в каменный век.
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