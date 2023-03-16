11 комментариев

Ультрас «ПСЖ» недовольны Месси. Они планируют акцию протеста на матче с «Ренном»
Это явно не поможет в переговорах.
Ультрас «Пари Сен-Жермен» планируют продемонстрировать свое недовольство игрой Месси на матче против «Ренна».
Лео проводит отличный сезон в столице Франции: на данный момент он сыграл 31 матч во всех турнирах, забив 18 голов и отдав 17 результативных передач.
Тем не менее, парижане вылетели из Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матчей со счетом 3:0 мюнхенской «Баварии». Многие фанаты винят в этой неудаче Месси, который не забил ни в одной из двух встреч.
И, согласно информации от испанского издания Mundo Deportivo, ультрас «ПСЖ» хотят провести акцию протеста. Один из представителей фанатов заявил:
«Мы освистаем Месси в это воскресенье. У него слишком высокая зарплата по сравнению с тем, что он предлагает на поле».
Срок действия его текущего контракта истекает в конце сезона, и пока нет никакой ясности, где Лео продолжит свою карьеру. Им интересуются клубы Саудовской Аравии, США, «Барселона».
Ранее в этом месяце сам Месси намекнул, что не против остаться в Париже:
«Это правда, что я чувствую себя очень хорошо. В первый год мне нужно было немного времени, чтобы адаптироваться в Париже по разным причинам, но этот сезон я начал совсем по-другому, с большим рвением. Я чувствую себя более комфортно в клубе, в городе. Я перешел в новый клуб и хочу выиграть титул с «ПСЖ».
Как вы считаете, где Месси стоит продолжить карьеру?
Если уж и хотят освистать кого-то, то пусть освистывают всю команду, а то получается, что все виноваты, кроме любимого француза.
Впрочем, ничего нового
Возможно, Месси забьет в этом матче свой 800-й гол, значит так эти 🤡 решили поздравить его?