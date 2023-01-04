Дембеле пытаются уговорить перейти в «ПСЖ». Но он говорит, что счастлив в «Барсе»

В интервью Eleven Sports Усмана Дембеле спросили, заинтересован ли он в переходе в «Пари Сен-Жермен».

«Я подписал новый контракт с «Барселоной» четыре месяца назад. Я счастлив здесь и буду продолжать работать», — сказал француз.

«Эйфелева башня интересует меня больше? Нет, мне здесь хорошо. У меня здесь хорошая жизнь. Тренер верит в меня и руководство тоже".

Ходили слухи, что парижане могут быть заинтересованы в подписании контракта с Дембеле следующим летом. Однако похоже, что вингер продолжит выступать на «Камп Ноу».