Дембеле пытаются уговорить перейти в «ПСЖ». Но он говорит, что счастлив в «Барсе»
В интервью Eleven Sports Усмана Дембеле спросили, заинтересован ли он в переходе в «Пари Сен-Жермен».
«Я подписал новый контракт с «Барселоной» четыре месяца назад. Я счастлив здесь и буду продолжать работать», — сказал француз.
«Эйфелева башня интересует меня больше? Нет, мне здесь хорошо. У меня здесь хорошая жизнь. Тренер верит в меня и руководство тоже".
Ходили слухи, что парижане могут быть заинтересованы в подписании контракта с Дембеле следующим летом. Однако похоже, что вингер продолжит выступать на «Камп Ноу».
В этом сезоне он забил 6 голов и сделал 7 результативных передач в 22 матчах (17 стартов) за «Барсу».
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