ПСЖ
Блог

Дембеле пытаются уговорить перейти в «ПСЖ». Но он говорит, что счастлив в «Барсе»

Клубы
ПСЖ ПСЖ
Барселона Барселона
Футбол Футбол

В интервью Eleven Sports Усмана Дембеле спросили, заинтересован ли он в переходе в «Пари Сен-Жермен».

«Я подписал новый контракт с «Барселоной» четыре месяца назад. Я счастлив здесь и буду продолжать работать», — сказал француз.

«Эйфелева башня интересует меня больше? Нет, мне здесь хорошо. У меня здесь хорошая жизнь. Тренер верит в меня и руководство тоже".

Ходили слухи, что парижане могут быть заинтересованы в подписании контракта с Дембеле следующим летом. Однако похоже, что вингер продолжит выступать на «Камп Ноу».

В этом сезоне он забил 6 голов и сделал 7 результативных передач в 22 матчах (17 стартов) за «Барсу».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий