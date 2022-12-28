🔥Неймар удалился в игре со «Страсбуром» за минуту! Ударил соперника по лицу, а через минуту - симулировал
Неймар умудрился получить две желтые за одну минуту в игре "ПСЖ" против "Страсбура".
Сперва Неймар отмахнулся от соперника. Это первая желтая:
Спустя минуту - желтая номер два. Мбаппе вывел Неймара в штрафную, бразилец зачем-то решил симулировать:
На повторе четко видно, что защитник даже не коснулся ноги Неймара:
Возвращение Нея после ЧМ не задалось. Хотя в первом тайме был ассист.
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