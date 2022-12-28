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🔥Неймар удалился в игре со «Страсбуром» за минуту! Ударил соперника по лицу, а через минуту - симулировал

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Неймар умудрился получить две желтые за одну минуту в игре "ПСЖ" против "Страсбура".

Сперва Неймар отмахнулся от соперника. Это первая желтая: 

Спустя минуту - желтая номер два. Мбаппе вывел Неймара в штрафную, бразилец зачем-то решил симулировать: 

На повторе четко видно, что защитник даже не коснулся ноги Неймара: 

Возвращение Нея после ЧМ не задалось. Хотя в первом тайме был ассист

5 комментариев

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Vlad Cojocaru
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Клоун
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predMBAPPE
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Здорова хейтеры и шуточки про карнавал НГ и сестру)))
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predMBAPPE
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Исполнилось мечта Мбаппе, он теперь один)))
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Bahmut
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К сестре на Новый год съездить то нужно. Дурак он что ли 1 января играть.
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Мансур Машарипов
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Узнаём старого доброго Неймара
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