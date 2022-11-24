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🎥 В Катаре серьезно подрались фанаты сборных Аргентины и Мексики. Все из-за кричалки о Месси

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Сборные Аргентины и Мексики начали свой путь на чемпионате мира. Аргентинцы уступили Саудовской Аравии, а мексиканцы сыграли вничью с Польшей. В субботу латиноамериканцам предстоит встретиться друг с другом.

До очного противостояния команд – еще несколько дней, а вот фанаты сборных уже успели устроить пожар.

Мексиканский журналист Омар Ниньо сообщил о массовой драке между болельщиками сборных. Как стало известно, мексиканцы начали скандировать кричалку о нападающем соперника: «Месси, иди к черту!». Аргентинцы, разумеется, отреагировали. Как результат – массовая драка с пострадавшими.

Омар Ниньо также заявил, что несколько болельщиков получили ранения. При этом ни полиция, ни скорая, ни представители катарских властей никак не отреагировали на случившееся. Помощи пострадавшие так и не дождались.

Остается гадать, что будет, когда команды встретятся на поле. 

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