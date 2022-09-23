«Решение за Лео, но для лиги его трансфер станет революцией». Игуаин о возможном переезде Месси в МЛС

Нападающий «Интер Майями» Гонсало Игуаин в интервью Goal заявил, что если Лионель Месси перейдет в МЛС, то лига выйдет на новый уровень.

«Лео уже тренировался в «Майями», он знает этот клуб. Он, как и Марадона, может играть, где угодно. Решение за Лео, но для лиги его трансфер станет революцией, вне всяких сомнений».

«Я не общался с Лео в последнее время, у него контракт с «ПСЖ», не знаю, будет ли он выступать в МЛС, но я, во всяком случае, уже играл с ним на протяжении 9 лет».

«Останусь я в «Интере» или нет будет ясно в декабре – я дам вам знать, наберитесь терпения. Я не закрываю никакие двери, посмотрим, что произойдет. Также увидим, присоединится ли к на Месси».

35-летний Месси перешел в «ПСЖ» прошлым летом на правах свободного агента. И если первый сезон Лео в Париже нельзя назвать удачным, то в нынешнем сезоне семикратный обладатель Золотого Мяча на высоте: он уже забил 6 голов и сделал 8 результативных передач за 11 матчей клуба.