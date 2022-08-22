«Его должны судить в Гааге», «Он выставил Месси в плохом свете». Болельщики нашли виновного в неудачах Лео в прошлом сезоне

Лионель Месси великолепно начал новый сезон с «ПСЖ», теперь его выступления напоминают о годах, проведенных в «Барселоне». На счету Лео уже три гола и два ассиста в трех турах Лиги 1.

В прошлом сезоне форвард забивал с трудом, в результате он даже не попал в топ-30 претендентов на Золотой Мяч.

Теперь, когда Лео демонстрирует свою силу, болельщики «ПСЖ» пришли к мнению о том, что его трудности в прошлому году были связаны с Маурисио Почеттино, о чем поделились в Twitter.

«Почеттино удалось выставить Месси в плохом свете, это должно быть величайшим достижением в его карьере».

«Месси сейчас похож на Месси, Неймар на Неймара, а Хакими на Хакими, список можно продолжать до бесконечности. Гальтье дает игрокам добиться успеха, чего Поч не делал. Вот вам доказательство того, насколько сильно тренер влияет на команду».

«Месси, Неймар, Нуну и Хакими никогда не были так хороши при Почеттино, с ума сойти».

«Вы считаете «ПСЖ» реальным претендентом на победу в ЛЧ в этом сезоне? Они всегда были в числе фаворитов, хотя мы знаем, что в команде был бардак. В этом сезоне они действительном могут добиться чего-то».

«Поч – это анти-футбол. Посмотрите, Месси снова заиграл, как и вся команда. Просто нужен был правильный тренер».

«Поч выставил Месси в плохом свете в прошлом сезоне, это куда более серьезное достижение, чем у Пепа, когда они взяли шесть трофеев».

«Все это время Почеттино тормозил Хакими, Неймара и Месси».

«Игра Месси и Неймара в этом сезоне подтверждает, что Почеттино никто не уважал. Они сейчас носятся, как угорелые».

«Этот бандит Поч заставил меня думать, что Месси слился. Я хочу, чтобы его судили за это в Гааге».

«Почеттино должен быть особым дерьмом, раз его тактика ограничивала Месси до 6 голов за сезон, Гальтье сейчас показывает ему, что нужно было делать».