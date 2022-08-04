«Не нужно его хвалить». Когда-то Рамос и Месси были злейшими врагами по «Реалу» и «Барсе», а теперь играют вместе

Испанец зарыл топор войны и в восторге от футбола, который демонстрирует Лео.

«Иметь Месси в качестве товарища по команде — это честь», — сказал Серхио Рамос ESPN после того, как «ПСЖ» выиграл Суперкубок Франции.

«Не нужно его хвалить, он хвалит себя своей игрой», — продолжил Рамос в своих бесконечных похвалах Лео.

Интересно, что Месси и Рамос были врагами во время своего пребывания в Испании, играя за «Барселону» и «Мадрид» соответственно.

В нынешнем составе «ПСЖ» обе иконы наслаждаются хорошими отношениями, играя вместе в одной команде.

Жизнь очень переменчива, как и футбол.