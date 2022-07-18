«Еще так много нужно сделать»: Верратти рассказывает о своих особых отношениях с «ПСЖ»

На просьбу PSG TV отпраздновать десятилетие своего присутствия в ПСЖ Марко Верратти рассказал о своих отношениях с клубом:

«Я чувствую себя как дома, я чувствую себя счастливым и наполненным. Я встаю утром и с радостью иду на тренировку, вижу своих товарищей по команде…

Здесь у нас есть все, что нужно для счастья, мы в большом клубе, с невероятными болельщиками и шикарным стадионом.