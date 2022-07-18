«Еще так много нужно сделать»: Верратти рассказывает о своих особых отношениях с «ПСЖ»

На просьбу PSG TV отпраздновать десятилетие своего присутствия в ПСЖ Марко Верратти рассказал о своих отношениях с клубом:
«Я чувствую себя как дома, я чувствую себя счастливым и наполненным. Я встаю утром и с радостью иду на тренировку, вижу своих товарищей по команде…
Здесь у нас есть все, что нужно для счастья, мы в большом клубе, с невероятными болельщиками и шикарным стадионом.
В «Парк де Пренс», независимо от того, играю ли я матч лиги или Лиги чемпионов, я прихожу так, как будто это всегда первый раз.
Нам еще нужно расти, мы много выиграли, но еще так много нужно сделать, я хочу сделать это для болельщиков».
Верратти прибыл в ПСЖ 10 лет назад за 11 млн евро из «Пескары».
❤️ #10YearsWithMarco 💙 Il y a 🔟 ans, jour pour jour, Marco Verratti devenait un joueur du Paris Saint-Germain ! pic.twitter.com/mzcfEBp11h— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 18, 2022
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