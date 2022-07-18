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«Еще так много нужно сделать»: Верратти рассказывает о своих особых отношениях с «ПСЖ»

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Марко Верратти Марко Верратти
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На просьбу PSG TV отпраздновать десятилетие своего присутствия в ПСЖ Марко Верратти рассказал о своих отношениях с клубом:

«Я чувствую себя как дома, я чувствую себя счастливым и наполненным. Я встаю утром и с радостью иду на тренировку, вижу своих товарищей по команде…

Здесь у нас есть все, что нужно для счастья, мы в большом клубе, с невероятными болельщиками и шикарным стадионом.

В «Парк де Пренс», независимо от того, играю ли я матч лиги или Лиги чемпионов, я прихожу так, как будто это всегда первый раз.

Нам еще нужно расти, мы много выиграли, но еще так много нужно сделать, я хочу сделать это для болельщиков».

Верратти прибыл в ПСЖ 10 лет назад за 11 млн евро из «Пескары».

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