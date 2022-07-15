Роналду, Месси и Бензема в идеальной форме. Помимо тренировок они используют один важный суперпродукт

Парням на троих больше 100 лет, но с каждым годом они становятся только рельефнее.

Сообщается, что Криштиану Роналду, Лионель Месси и Карим Бензема регулярно употребляют в пищу морские водоросли, чтобы оставаться в отличной форме, утверждают испанские газеты Marca и Mundo Derportivo.

Роналду, Месси и Бензема далеко за 30, но они продолжают показывать ошеломляющие результаты на поле. 37-летний Роналду забил 24 гола в 38 играх во всех соревнованиях за «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне, став лучшим бомбардиром клуба.

35-летний Месси забил шесть голов и сделал 15 передач в 26 играх Лиги 1, что помогло «Пари Сен-Жермен» завоевать титул чемпиона Франции. И последнее, но не менее важное: 34-летний Бензема забил в общей сложности 44 гола в 46 матчах во всех турнирах, приведя «Реал» к победам в Лиге чемпионов и Ла Лиге.

Все трое уделяют особое внимание своей физической форме, при этом каждый использует особый суперпродукт, который помогает им оставаться в отличной форме. И Лео, и Криш, и Карим сделали морские водоросли основой своих строгих и специально разработанных планов диеты. Морские водоросли, содержащие 70 процентов белка, богаты витаминами A, B1, B2, C, D, E и K. Они также содержат спирулину, обладающую антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Кроме того, морские водоросли содержат хлореллу, которая содержит 60 процентов белка и помогает замедлить старение. Ускоренный метаболизм и способность выводить токсичные элементы из организма — два других известных преимущества потребления морских водорослей.