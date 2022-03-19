«ПСЖ» продолжает гонку за Рюдигером

Sport 1 сообщает, что Рюдигер ведет переговоры с «Ювентусом» о трансфере этим летом.

Немецкие СМИ объясняют, что переговоры Рюдигера с итальянским клубом идут полным ходом, но пока ничего не решено.

Помимо «Ювентуса», на Рюдигера все еще претендуют «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» и «ПСЖ».

Только одна команда, похоже, выбыла из гонки за защитника – мюнхенская «Бавария». Несмотря на то, что Рюдигер идеально подходит для немецкого клуба, его требования к зарплате являются препятствием для лидера Бундеслиги.

Этим летом у «ПСЖ» все еще есть все шансы подписать немецкого защитника, но для этого им придется сделать очень щедрое предложение.