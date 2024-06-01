Мартинс интересен французским клубам. «Спартак» готов рассмотреть предложения, хавбек хотел бы остаться

Теги Спартак премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Кристофер Мартинс Перейра Футбол

Хавбеком «Спартака» Кристофером Мартинсом заинтересовались во Франции.

По информации Metaratings.ru, ряд французских клубов проявляют интерес к футболисту. Московский клуб готов рассмотреть предложения по футболисту. При этом сам хавбек хотел бы остаться в «Спартаке».

Мартинс выступает за «Спартак» с января 2022 года. За клуб он провел 74 матча, забил 9 голов и сделал 11 ассистов.

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24 комментария
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И останутся Пруцев и Умяров. Мартинс сильнее этих двоих вместе взятых. Ну ещё Литвин есть.
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Отличный игрок! Он нужен Спартаку!
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Да зачем Мартинса продавать,если он сам хочет остаться . Хотелось бы,чтобы он остался и играл чаще
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парень трудяга, лучше бы остался...
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Ответ Валерий Самсонов
Так же и про джигу говорили … Нужны не трудяги в центр!!! А креативщики!
Джикия не трудяга, а лентяй, а Мартинс как раз обостряет игру, забивает и пасы раздает...хоть и привозит иногда.
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Когда Мартинс на поле - Спартак сильнее. Один из самых качественных игроков.
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Единственный приличный игрок в середине поля )
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Лучше пусть Умярова покупают, а Мартинс нам и самим пригодится!
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А на фига Мартинса отдавать? Он получше Умярова и Пруцева. После ухода Рыжего играет хорошо. Отдадите, а кого взамен-то? Может подождать, что по этому поводу скажет Станкович?
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Ответ Алексей З.
На этой позиции у Спартака достаточно игроков. Легионер должен реально делать разницу , а не сидеть для ротации, тем более это всё "эхо Федуна" где довольно средние игроки имели очень хорошие личные контракты. Деньги любят счёт.
Эхо федуна это Умяров и Пруцев, хватит уже с нас этих отголосков.
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Ответ Евгений Кошелек
И останутся Пруцев и Умяров. Мартинс сильнее этих двоих вместе взятых. Ну ещё Литвин есть.
У тех паспорта (
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Для ротации норм тип тем более хочет остаться
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Их хотелки-это их проблемы. Пусть делают достойное предложение, а мы посмитрим.
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Если Мартинс хочет остаться, то зачем писать об интересе других клубов? Хотя, глянув на название издательства, всё становится понятным.)
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Ответ Евгений Кошелек
И останутся Пруцев и Умяров. Мартинс сильнее этих двоих вместе взятых. Ну ещё Литвин есть.
Да нет, не особо
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Ответ arspurs9
Да нет, не особо
Да нет , сильнее
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Ответ Алексей Иванов
парень трудяга, лучше бы остался...
Так же и про джигу говорили …
Нужны не трудяги в центр!!! А креативщики!
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Ещё бы ему не хотеть остаться)) там совсем другой контракт и совсем другие налоги.
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Ответ Алексей Иванов
парень трудяга, лучше бы остался...
Парень не то что трудяга, а единственный технарь с пасом и видением поля. Посмотрите его статистику, его данные физические, сколько он выигрывает верховых единоборств. Для Спартака это находка и нужно не только его сохранить, но и найти ему в пару, в центр, достойного исполнителя. Игрока способного делать разницу, нужен исполнитель на стандарты + игрок способный вести игру, точными дальними передачами. Таких сейчас нет, Пруцева и Литвинова можно рассматривать как игроков ротации, это уже факт. Умярова желательно куда-то пристроить, нельзя делать на него ставку, а то так и будем в середине таблицы болтаться.
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Ответ Spaten
Единственный приличный игрок в середине поля )
И статистика вещь упрямая, он лучший.
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