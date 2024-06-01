Мартинс интересен французским клубам. «Спартак» готов рассмотреть предложения, хавбек хотел бы остаться

Хавбеком «Спартака» Кристофером Мартинсом заинтересовались во Франции.

По информации Metaratings.ru, ряд французских клубов проявляют интерес к футболисту. Московский клуб готов рассмотреть предложения по футболисту. При этом сам хавбек хотел бы остаться в «Спартаке».

выступает за « » с января 2022 года. За клуб он провел 74 матча, забил 9 голов и сделал 11 ассистов.