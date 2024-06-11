«Реал» принимает решение о будущем Ферлана Менди – Анчелотти это не понравится
Ферлан Менди вступает в последний год своего контракта с «Реалом» и клуб не планирует его продлевать.
По словам источника, к большому разочарованию Карло Анчелотти, следующим летом защитник будет либо продан, либо освобожден в качестве свободного агента. Для итальянца Менди был жизненно важной частью проекта, особенно в прошлом сезоне.
Судя по всему, решение совета директоров связано с историей травм игрока: француз провел вне игры 413 дней с различными неудачами, что составляет более года из пяти, которые он провел на Бернабеу.
Альфонсо Дэвис становится претендентом на позицию левого защитника в 2025 году.